NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. “Vorrei tranquillizzare tutti, a proposito delle notizie apparse stamattina su alcune testate giornalistiche, oggi abbiamo ottenuto l’ok alla cassa integrazione dei calciatori da parte dell’INPS, per cui non ci sarà alcun problema per la scadenza del 15 Luglio.

Vorrei precisare che qualora non fosse arrivata l’approvazione entro la scadenza, come purtroppo avvera’ per molti club, non ci sarebbe stata comunque alcuna penalizzazione, previo la trasmissione della domanda, che Noi abbiamo fatto da molto tempo. Buon lavoro a tutti e forza Viterbese!”

Marco Arturo Romano

Presidente Us. Viterbese 1908