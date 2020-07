Viterbo, aree sgambamento cani in fase di ultimazione a Santa Barbara e Santa Lucia

NewTuscia – VITERBO – Aree sgambamento cani, in dirittura di arrivo i lavori a Santa Barbara e a Santa Lucia, nei prossimi giorni l’inizio di quelli al Carmine. A fornire aggiornamenti è l’assessore al verde pubblico Enrico Maria Contardo, dopo il sopralluogo effettuato ieri nei due popolosi quartieri.

“Le due aree di sgambamento in fase di conclusione, in via Antonello da Messina a Santa Barbara e in via Madre Teresa di Calcutta a Santa Lucia, saranno fruibili tra qualche giorno. Cinquecento metri ciascuna. Sono dotate di pubblica illuminazione, di doppio cancello, di appositi cestini per gettare gli escrementi dei cani. Verranno collocati anche dei cartelli con tutte le regole da seguire per usufruire di tali aree. È nostra intenzione dotare gli spazi anche di panchine. Nei prossimi giorni partiranno i lavori per la realizzazione della terza area di sgambamento. Sarà al Carmine, nei pressi del campo sportivo. A queste tre aree se ne aggiungeranno altre cinque, una volta approvato il prossimo bilancio. Otto aree in tutto. Le cinque – aggiunge l’assessore Contardo – saranno a San Martino, Bagnaia, La Quercia, Grotte Santo Stefano e al quartiere Barco. Il nostro intento è quello di dotare altri quartieri della nostra città di altre aree sgambamento. Penso al centro storico, oppure a Villanova. Sono davvero necessari questi spazi. Ringrazio l’architetto Giovanni Cesarini che ha curato il progetto. Numerose le richieste da parte di possessori di cani per la realizzazione di tali aree. Duecento solo le persone residenti tra Santa Barbara e Santa Lucia che ne hanno fatto richiesta attraverso una raccolta di firme”.

“Finalmente i nostri amici a quattro zampe potranno avere uno spazio dove correre e passeggiare senza guinzaglio – ha commentato il consigliere comunale delegato Ombretta Perlorca -. La mia delega riguarda il benessere degli animali. E queste aree, che per i cani rappresentano la libertà, sono certa contribuiranno al loro benessere, fisico e non solo. Voglio rivolgere un appello a tutti coloro che accompagneranno i cani in questi nuovi spazi attrezzati: i nostri animali non possono provvedere da soli a pulire laddove sporcato. Ci saranno i cestini per gettare rifiuti organici. Le aree saranno regolarmente pulite e igienizzate, ma i proprietari dovranno fare la loro parte. Nel rispetto degli stessi animali che frequentano le aree di sgambamento, di chi li accompagna, e, ancor di più, di chi abita a ridosso di tali spazi”.

“Ero assessore quando iniziarono ad arrivare le prime richieste da parte dei cittadini – ha aggiunto il sindaco Giovanni Maria Arena – . Dopo circa dieci anni, riusciamo a dare una risposta alle esigenze dei tanti possessori dei nostri amici animali che chiedevano, giustamente, uno spazio attrezzato e sicuro per i loro cani. Qualche mese fa, insieme all’assessore Contardo, abbiamo presentato ufficialmente il progetto. Le prime due aree sono in fase di ultimazione. Confidiamo di inaugurarle molto presto”.