NewTuscia – TARQUINIA – “Farò arrivare i complimenti a Giulivi dal Sindaco Arena”. Manuela Palombi tiene a ringraziare i gestori dello stabilimento “Bomber Beach” non solo per l’accoglienza ma soprattutto per aver predisposto a tempo di record la piazzola attrezzata per disabili in spiaggia.

Oltre a disporre della sedia JOB, che consente sia lo spostamento sull’arenile che l’ingresso in acqua, per venire incontro alle esigenze di due famiglie con tre persone con ridotta mobilità (un adulto e due bambini) la direzione ha predisposto un’apposita piazzola per disabili.

“Volevo fare i complimenti a tutto lo staff del Bomber Beach – puntualizza Manuela Palombi di Viterbo – per aver accolto le nostre richieste. Pregherò Giovanni Arena di inviare una nota di compiacimento al Sindaco di Tarquinia, Alessandro Giulivi. Con questo accorgimento infatti mio marito Walter Pecci, approfittando della passerella, non solo potrà disporre di un percorso che dal lungomare lo potrà condurre fin sotto l’ombrellone in sicurezza ed in totale autonomia ma grazie alla presenza di Daniela Pistella potrà svolgere anche delle sedute di fisioterapia direttamente in spiaggia, condizione questa impensabile fino a qualche giorno fa. Contando sulla disponibilità e sulla sensibilità dei ragazzi dello stabilimento potremmo quindi trascorrere un periodo di riposo e relax con tutti i confort. Infinite grazie davvero”.