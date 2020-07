Bassano in Teverina approvati dalla Giunta Comunale gli interventi di riqualificazione della pubblica illuminazione

NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – “Dopo aver proceduto circa due anni fa ad aderire alla proposta di efficientemente energetico dell’intera pubblica illuminazione locale” dichiara l’assessore ai lavori pubblici Stefano Abati “abbiamo voluto inserire negli interventi in disponibilità del Comune la riqualificazione dell’intera pubblica illuminazione di Via Cesare Battisti, la quale sarà completamente adeguata a quella già esistente nel centro storico. Previsti inoltre, continua l’assessore Abati interventi puntuali di miglioramento dell’illuminazione in Via Campo Fiera, Via Santi Fidenzio e Terenzio, Via Piave, Via Bel Vedere, Piazza Garibaldi, Via Anna Frank e Via Cucciano. I lavori inizieranno nelle prossime settimane e si concluderanno prima della fine dell’anno.”

Soddisfazione espressa dal Sindaco Alessandro Romoli “molto bene il lavoro puntuale che ci ha visti impegnati in questi due anni per calzare al meglio la proposta di efficientamento energetico alle esigenze della nostra comunità locale. Ringrazio i tecnici che ci hanno lavorato e mi scuso con i cittadini per qualche piccolo disservizio che abbiamo causato ma che non è rimasto privo di attenzione da parte di questa amministrazione. A breve si concretizzerà questo ulteriore traguardo programmatico che dimostra nei fatti la bontà dell’azione di governo”.