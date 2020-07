UE, Procaccini: “Giù la maschera: fare luce sui rapporti tra M5S e regime di Maduro”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Basta con le ipocrisie dei cinquestelle e adesso giù la maschera! La scandalosa astensione dei pentastellati nella votazione con la quale, finalmente, il parlamento europeo ha approvato la risoluzione di dura condanna contro il regime comunista venezuelano di Nicolas Maduro, conferma l’affinità ideologica del M5S fiancheggiatore di un regime sanguinario, che sta riducendo il suo popolo alla fame. Un regime che, pur di sopravvivere, non esita a coprire i narcotrafficanti e stringere alleanze con il regime iraniano in nome del petrolio per tentare di uscire dalla grave crisi economica in cui Chavez e Maduro hanno fatto precipitare il loro Paese”.

Lo afferma l’europarlamentare di FDI, Nicola Procaccini, che aggiunge:

“Ora più che mai è necessario fare luce sugli stretti rapporti che da anni i cinquestelle, al di fuori dei canali diplomatici ufficiali, intrattengono con il regime di Maduro, rapporti che presentano risvolti inquietanti come la vicenda dei finanziamenti che Chavez e lo stesso Maduro avrebbero elargito ai massimi esponenti del movimento appena nato. Non ci possono essere ombre così grandi e inquietanti nella gestione di un partito che è al governo del Paese e soprattutto non sono ammissibili complicità con un regime che ha ridotto alla fame, alla disperazione e alla fuga milioni di cittadini, tra cui molti di origine italiana“.