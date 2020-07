Lega, Fusco: “Gravi atti vandalici nelle sedi della Lega di Viterbo e Tarquinia”

NewTuscia – VITERBO – Nella giornata di ieri le sedi della Lega di Viterbo e Tarquinia sono state danneggiate da atti vandalici.

Non sappiamo se l’autore dei due deplorevoli episodi sia lo stesso, ma confidiamo che la Digos, cui abbiamo prontamente denunciato quanto avvenuto, possa identificare chi ha commesso un gesto simile, a Tarquinia ripreso tra l’altro dalle telecamere situate proprio al di fuori della sede.

A Viterbo i simboli del partito affissi sulle vetrate sono stati divelti e gettati dall’altra parte della strada. Ben più grave l’episodio di Tarquinia, dove la sede è stata imbrattata da scritte che inneggiano alle Brigate Rosse, rimandando a periodi bui della storia del nostro Paese.

Si tratta di azioni che qualificano chi le compie, che non scalfiscono il lavoro del partito a Viterbo e Tarquinia e che in nessun modo intimoriscono la Lega ed i tanti cittadini che proprio in queste ore ci stanno manifestando il loro sostegno e la loro stima.

Auspico che tutte le forze politiche prendano le distanze da questi gesti vigliacchi, che nulla hanno a che fare con la politica e con i valori di civiltà e democrazia.

Umberto Fusco

Vicecoordinatore regionale Lega Salvini Premier