Altre due conferme per il Monterosi Fc: Lorenzo Pellacani ed Ivan Squerzanti

NewTuscia – MONTEROSI – Riceviamo e pubblichiamo. Il Monterosi Fc aggiunge altre due riconferme alla comitiva per la stagione 2020-2021 al seguito di mister David D’Antoni. Lorenzo Pellacani ed Ivan Squerzanti vestiranno ancora una volta la maglia biancorossa.

L’esterno mancino classe 2000, 39 presenze e due reti, è alla sua terza stagione al Martoni: “Ho accettato con molto entusiasmo l’idea di rimanere a Monterosi – afferma Pellacani – E’ un ambiente ormai che conosco dove le cose si fanno seriamente. Peccato che per una serie di motivi o per cause di forza maggiore non siamo riusciti a fare il salto di qualità. Anche quest’anno ci sarà molta concorrenza tra noi giovani ma spero di conquistarmi un ruolo di primo piano. Spero che sia l’anno anche personalmente per trovare un po’ di continuità a livello di presenze e prestazioni”.

Anche Ivan Squerzanti, classe 1999, dopo le nove presenze condite da un gol nella passata stagione, è pronto a tuffarsi nella nuova stagione: “Felicissimo di questa scelta. Qui mi sono trovato benissimo. E’ una società che mi ha dato tanto. Avevo anche altre cose in piedi ma quando il direttore mi ha chiamato non c’ho pensato due volte. Questa è una società sana che mi ha dato tanto e che ti mette nelle condizioni di fare bene. La voglio assolutamente ripagare. Per tanti motivi non sono riuscito a dare il mio apporto in modo concreto. Quest’anno ripartiamo da zero e voglio dare insieme ai miei compagni un contributo importante alla causa”.

Pellacani e Squerzanti sono stati chiari: non vedono l’ora di ricominciare.