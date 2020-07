A Civita di Bagnoregio lo spettacolo “Karma letale”

Lo spettacolo a cura della Pro loco andrà in scena domenica 12 luglio alle ore 21,30.

NewTuscia – BAGNOREGIO – La suggestiva cornice di Civita di Bagnoregio ospiterà lo spettacolo “Karma letale”.

La rappresentazione, scritta e diretta da Marco Zadra, andrà in scena domenica 12 luglio alle ore 21,30. L’ingresso è libero.

Queste le parole di Fiorella Fratricello, presidente della Pro loco, che ha curato lo spettacolo: “Per noi è un importante segnale di ripartenza e di ritorno alla normalità dopo il periodo del Covid. Vogliamo ripartire dall’arte e dalla cultura, dopo averne forzatamente dovuto fare a meno. Poter ripartire da una location come Civita è un grande privilegio. Ovviamente lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle normative anti-contagio. Cogliamo occasione per ringraziare l’amministrazione comunale per il sostegno”.