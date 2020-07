Lazio: M5S, via libera da CAL a legge Piccoli Comuni

Previsto entro l’estate l’arrivo del provvedimento in Aula in Consiglio regionale Previsto entro l’estate l’arrivo del provvedimento in Aula in Consiglio regionale

"Apprendiamo con favore che oggi al tavolo del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Lazio la nostra proposta di legge sui piccoli comuni, a prima firma di Francesca De Vito, ha ricevuto un parere favorevole accompagnato da alcune osservazioni, per acquisire le quali siamo già a lavoro.

Un risultato importante ottenuto anche grazie all’impegno dell’Unione Nazionale Comuni e Comunità Montane (Uncem), che si è battuta per la difesa del provvedimento, il quale approderà in Aula in Consiglio regionale prima dell’estate”. Così in una nota i consiglieri regionali M5S del Lazio.