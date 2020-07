“Adottando un cane in stallo ne salvi due”: Spread cerca casa

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Riproponiamo la campagna “ADOTTANDO UN CANE IN STALLO NE SALVI DUE!”, perché il posto che si libererà servirà ad ospitare un’altra urgenza!!!

Anche SPREAD oggi è con noi e cerca una casa tutta sua. Spread è un simil pinscher di taglia media, sui 46 cm di altezza al garrese ed ha circa 6 anni, è sano e sterilizzato. Essendo appena uscito dal canile è ancora abbastanza timido ed ha difficoltà a relazionarsi con le persone che non conosce, ma caratterialmente è un cagnolino tranquillo e buono e quando comincia a fidarsi diventa molto dolce, ha solo bisogno dei suoi tempi. Non abbaia eccessivamente e non sporca, sta imparando ad andare al guinzaglio ma per il momento dobbiamo dire che non è il suo migliore amico. Con i suoi simili femmine è molto bravo ma con i maschi non va particolarmente d’accordo, soprattutto con alcuni.

Spread è a Roma e si affida, chippato e vaccinato al centro nord solo a persone affidabili, solo con controlli pre e postaffido, regolare adozione e disponibilità a restare in contatto con noi nel tempo.

PER INFO: scrivete ad ambraegiulia@gmail.com

oppure scrivete un messaggio su Whatsapp (NO CHIAMATE) dalle 8.30 alle 19.00, al numero 3713220267

Compatibilmente con i nostri impegni di lavoro, RISPONDEREMO A TUTTI APPENA POSSIBILE.