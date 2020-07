Santa Severa: il calendario degli spettacoli al Festival Sere d’Estate fino al 12 luglio

NewTuscia – SANTA MARINELLA – Entra nel vivo la programmazione del Festival Sere d’estate al Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, che fino ‪al 30 agosto ospita il ricco cartellone di appuntamenti per grandi e piccini con la regia di Caffeina Group e Carramusa Group e con la media partnership de Il Fatto Quotidiano.

Questa sera mercoledì 8 luglio alle ore 21.00 Cristiana Pedersoli presenta Bud Un Gigante Di Papa. Bud Spencer, vero e proprio personaggio di culto, è diventato un mito per tante generazioni di italiani e non solo: la sua fama ha varcato i confini nazionali. In questo libro di ricordi familiari, la figlia Cristiana svela per la prima volta ai lettori una miriade di aneddoti e curiosità così vividi che si ha l’illusione che Bud sia ancora tra noi… In questo libro il lettore conosce Bud Spencer nella sua veste privata. Tutto era buffamente smodato nella sua vita, come se le sue gigantesche dimensioni e le sue immense passioni attirassero a lui le avventure e i personaggi più strambi. Fin dall’adolescenza, molto prima ancora di finire sul set, Bud è stato il reale protagonista di una sceneggiatura divertente quanto quella delle sue pellicole.

A seguire alle ore 22.00 Gabriele Santoro presenta: La Scoperta Di Cosa Nostra, la storia di un mafioso e di un politico: Joe Valachi, soldato nelle famiglie di Cosa nostra a New York, e Robert Kennedy, che dalla fine degli anni Cinquanta lavora alla realizzazione di una società più equa. Quando i loro destini si incrociano, l’America e il mondo scoprono un’organizzazione criminale che mina dall’interno l’economia.

Giovedì 9 luglio alle ore 21.00 uno spettacolo teatrale per famiglie: Scuola Di Magia a cura del Teatro Verde un’avventura incredibile, tra atmosfere magiche e canzoni divertenti. Ma solo con l’aiuto dei bambini del pubblico si riuscirà a superare tutti gli ostacoli. È una storia in cui si parla di amicizia e di coraggio e in cui si affronta il tema della paura in modo divertente e sdrammatizzante. Venerdì 10 luglio alle ore 21.00 Raffaele Macarone Palmieri Intervista Stefano Bisi, Gran Maestro Del Grande Oriente D’Italia per scoprire la Massoneria in Italia percorrendone la storia e analizzando i valori della più antica Gran Loggia Italiana. “La Massoneria di Palazzo Giustiniani è un Ordine iniziatico i cui membri operano per l’elevazione morale e spirituale dell’uomo e dell’umana famiglia. La natura della Massoneria e delle sue istituzioni è umanitaria, filosofica e morale”, alle 22.00 Raffaello Fusaro Presenta La Storia Di Una Figlia Dei Fiori: Mita Medici, una ragazza degli anni ’60 che attraversa con il suo sorriso e la splendida vivacità gli anni del boom e del desiderio di giustizia e trasgressione. In un dialogo sotto le stelle l’amore per il poeta Franco Califano, i racconti, le canzoni, i ricordi di vita di Mita Medici, una ragazza senza tempo.

Sabato 11 luglio alle ore 21.00 Paolo Crepet presenta il suo ultimo libro Libertà, una presentazione con reading alla ricerca di un’idea “fisica” di libertà. Infine domenica 12 luglio alle ore 21.00 un concerto spettacolo di Peppe Servillo e Mario Incudine, A sud del Sud dei Santi. Lo spettacolo di teatro canzone è un forte messaggio di apertura e solidarietà alle culture sulbarterne, particolarmente emarginate nel tempo della globalizzazione imperante. Uno spettacolo trainato dal ritmo viscerale delle regioni meridionali che racconta quel Sud del sud dei Santi tanto caro a Carmelo Bene. Con i due interpreti capaci di alternarsi sulla scena e di fondersi in una coralità, spesso estemporanea, che rende ogni performance unica ed irripetibile.

biglietteria on line https://bit.ly/3eXb8c5

biglietti disponibili anche presso la biglietteria all’interno del Castello con i seguenti orari:

dal martedì al venerdì ore 18.00 – 23.00, sabato e domenica ore 15.00 – 23.00

Castello di Santa Severa