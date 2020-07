Difesa: Lega, ristrutturazioni caserme siano celeri, no disagi su truppe

NewTuscia – ROMA – “Durante l’audizione del sottosegretario Tofalo in commissione Difesa, abbiamo evidenziato la necessità che il governo assicuri la giusta attenzione alla fondamentale questione riguardante i tempi di effettuazione dei lavori di ristrutturazione di tanti immobili che ospitano reparti operativi delle nostre Forze Armate, anche di primissimo ordine. Palestre, centri di allenamento fisico, fino alla canoniche caserme: non é tollerabile che si scarichi sulle nostre truppe tutto il peso delle lungaggini amministrative, degli stralci delle opere che durano anni, dei ritardi, dei ricorsi amministrativi, tipici degli appalti pubblici. Una forza militare efficiente e reattiva passa anche da un corretto e bilanciato insieme di strutture moderne e adeguate alla loro finalità: il governo non tradisca la fiducia di tante donne e uomini che servono con onore il nostro Paese”.

Così i senatori della Lega Umberto Fusco, capogruppo in commissione Difesa e Massimo Candura, vicepresidente della stessa commissione.