Narni, 100mila euro per parchi centro storico e scalo: iniziati lavori al Donatelli

NewTuscia – NARNI – Sono iniziati ieri i lavori di riqualificazione del parco Donatelli-Parco dei Pini allo scalo. A darne notizia è l’amministrazione comunale il cui progetto di intervento prevede opere strutturali e rifacimento dei giochi per i bambini. Il primo step avviato insieme al Servizio Idrico integrato riguarda il rifacimento delle tubature della rete idrica nella zona parco-via della Libertà.

Non appena terminati i lavori idrici sarà sistemata l’area giochi. La riqualificazione del parco Donatelli rientra nel progetto generale che prevede lavori anche ai giardini di San Bernardo al centro storico per un investimento complessivo di 100mila euro. Per quanto riguarda il Parco Donatelli, invece, il progetto prevede la trasformazione della vecchia fontana in gioco per arrampicata rivestito di gomma colorata e calotte sferiche per la presa, l’eliminazione del muretto che delimita la fontana e il rinnovo di tutti i tappetini anti trauma. Saranno poi installati tappetini di ghiaia sciolta anti trauma bordata di legno nei terreni permeabili sotto i giochi e verrà montata un’altalena a cesto.

Nel progetto figura anche la sostituzione dei seggiolini delle altalene esistenti, l’introduzione di altri giochi di più piccole dimensioni ed una mappa tattile del parco giochi. I lavori a San Bernardo consistono invece nella sistemazione della parte sterrata, nella riqualificazione della rotonda, dei tappetini anti trauma, dei giochi e di altre strutture interne. Nel frattempo il Comune ha già posizionato all’esterno del parco una nuova rastrelliera per il parcheggio delle biciclette.