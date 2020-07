Incidente sulla Cassia. Muore un uomo di 59 anni

NewTuscia – SUTRI – Il tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio al km 46 della Cassia, nei pressi di Sutri, ha provocato una vittima. Si tratta di un uomo di 59 anni, Fabio Fontana. Fabio viaggiava sulla sua smart insieme al figlio, che è uscito vivo per miracolo dall’incidente ed è stato trasportato in ambulanza al Belcolle per ferite lievi.

Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto di Fabio si è scontrata con una Punto che andava nella direzione opposta. Nell’altra auto erano presenti una coppia con un cane. L’uomo e la donna sono entrambi gravi: mentre il cane, uscito illeso dallo schianto, è stato affidato temporaneamente ad un famigliare, la coppia è stata trasferita a Roma: l’uomo al San Camillo, la donna, in coma, ricoverata al Gemelli.