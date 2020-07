Dall’8 luglio Villa Lante riapre dal martedì alla domenica

NewTuscia – VITERBO – A far data dall’8 luglio, Villa Lante torna stabilmente a essere fruibile, come in epoca pre-Covid, tutti i giorni dal martedì alla domenica, dalle 8.30 alle 19.30. La villa, uno dei capolavori del Rinascimento italiano e insieme indispensabile polmone verde della cittadinanza, aveva già riaperto i battenti dopo l’emergenza epidemiologica giovedì 18 giugno, per poi rimanere aperta ogni sabato e domenica.

La riapertura quotidiana – auspicata dal mondo della cultura e da gran parte della società civile – giunge al termine di una necessaria fase di sperimentazione: essa è resa possibile anche grazie allo spirito di servizio del personale interno del Mibact.

“Si tratta di un obiettivo importante – dichiara Edith Gabrielli, a capo della Direzione Regionale Musei Lazio. Giusto ringraziare l’Amministrazione Comunale di Viterbo per il sostegno fornito in occasione della prima giornata di riapertura. Sarebbe importante che queste e magari anche altre forme di collaborazione si rinnovassero nel futuro, a vantaggio del bene comune, che è poi appunto la Villa”.