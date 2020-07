Monterosi Fc scommette sul giovane Massimo Iorio: “Pronto a confrontarmi col mondo dei grandi”

NewTuscia – MONTEROSI – Riceviamo e pubblichiamo. Una giovane promessa sbarca al Monterosi Fc. Questo pomeriggio è arrivata la firma di Massimo Iorio.



Il terzino destro classe 2002 proviene dalla Vigor Perconti ed ha partecipato allo scorso campionato di juniores elite sotto la guida di Andrea Persia.

Iorio ha iniziato la sua crescita tra Savio e Tor Tre Teste ma è la Vigor Perconti ad aver completato il suo percorso di maturazione nelle categorie giovanili: “Il meglio di me stesso l’ho dato in questi ultimi tre anni dichiara il giovane classe 2002 – sono nato esterno d’attacco ma devo molto a mister Persia che mi ha cresciuto anche dal punto di vista umano e caratteriale. Grande persona oltre ad essere un grande allenatore. Ora ho bisogno di confrontarmi con gente più grande di me per capire il mio livello e cosa posso dare a livello calcistico. Arrivo in una società seria composta da persone giovani che hanno una visione del calcio moderno. Sono certo della scelta che ho fatto”.

Massimo Iorio è pronto, il Monterosi ed il calcio dei grandi lo aspettano.