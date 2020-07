Laboratorio di ceramica gratuito per bambini all’Happiness Cafe

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo .L’arte non si ferma. L’Happiness Cafe in Via Saffi, Viterbo, da ormai due anni è il caffè artistico e letterario della città, che promuove, insieme alla Via degli Artisti, la cultura sana e gratuita. La scorsa settimana è iniziato un laboratorio di inglese per bambini, che si tiene ogni mercoledí dalle ore 17.

Giovedí 9 luglio alle ore 17 riprende, dopo mesi di pausa, il laboratorio di ceramica per bambini, promosso da Estromania e dalla cooperativa sociale Integra.

“I laboratori che facciamo, in manierq gratuita, sono un modo per avvicinare i bambini all’arte e alla cultura, un modo per prendere consapevolezza di ciò che ci circonda sin dalla tenera età, un modo per scoprire i sensi e socializzare, senza pregiudizi. Direi anche un modo per sconfiggere il bullismo” afferma Sandra, gestrisce dell’Happiness Cafe.

Non costa nulla, ma sono esperienze che rendono maturo l’individuo.

Vi aspettiamo mercoledi 8 per il secondo incontro di inglese, e giovedi 9 per il laboratorio di ceramica. Per ulteriori informazioni contattate la pagina Facebook Happiness Cafe.

Ricordate: la promozione dell’arte e della cultura in maniera pulita e senza speculazioni è la cura essenziale per la nostra città.