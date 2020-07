Amelia, iniziati lavori ripulitura e bonifica area adiacente ex cantiere variante 205 Amerina

NewTuscia – AMELIA – E’ iniziata pochi giorni fa, da parte del Comune, l’operazione di bonifica e ripulitura dell’area di Ripetta un tempo occupata dall’ex cantiere della variante alla SR 205 Amerina. Ne dà notizia l’assessore ai lavori pubblici Avio Proietti Scorsoni che ha dato il via all’attività di rimozione dei materiali accumulati nel corso degli anni.

“Da qualche giorno – informa infatti l’assessore – abbiamo iniziato a ripulire la zona a servizio del cantiere e adiacente alla strada del cimitero dove in autunno in genere stazionano le giostre. Nel corso degli anni – riferisce Proietti Scorsoni – era diventata una vera discarica che ci sta impegnando anche economicamente. Le spese che stiamo sostenendo per la rimozione e lo smaltimento die rifiuti – dice l’amministratore – cercheremo di recuperarle dal contenzioso in corso con l’associazione temporanea di imprese che gestiva l’ex cantiere”.