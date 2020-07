Incidente sulla Via Falerina

Matteo Menicacci

NewTuscia – FABRICA DI ROMA – All’incirca alle 21.00, il personale del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Civita Castellana è intervenuto su Via Falerina, nelle vicinanze del passaggio a livello, per un incidente stradale. Presenti sul luogo 11 membri di personale, un fuoristrada, un mezzo pesante e 2 autovetture. L’unica coinvolta è stata un autovettura che ha urtato violentemente contro un muretto che separa la sede stradale dalla linea ferroviaria. L’impatto ha distrutto circa 12m di tale muretto, scaraventando detriti anche sulla sede ferroviaria. Nell’auto c’erano due persone, ma solo il conducente è riuscito ad uscire autonomamente. Il passeggero ha avuto bisogno dell’intervento dei VF per districarsi tra le lamiere del veicolo e uscire. Non si sa, con esattezza, il codice di pronto soccorso assegnato al passeggero dai membri del 118, presenti sul posto con 3 autoambulanze, ma una volta estratto dal mezzo era cosciente. Non si sanno le residenze dei due coinvolti. Presenti sul luogo anche i Carabinieri. I VF hanno poi provveduto alla bonifica dell’area rimuovendo i detriti dai binari della ferrovia ATAC (ex RomaNord) ricevendo conferma immediata della fruibilità da parte dei tecnici ATAC, presenti anch’essi sul luogo dell’incidente. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente.