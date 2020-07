Teatro Villa Pamphilj, appuntamenti on line fino a mercoledì 8 luglio

NewTuscia – ROMA – Il Teatro Villa Pamphilj è on line con un programma settimanale di Teatro, Musica, Poesia, Arte varia, per tutte le età sulle pagine:

Facebook www.facebook.com/TSVCorsini/

Instagram https://www.instagram.com/teatrovillapamphilj/?hl=it

e

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCZ8HUCEiJqOu7i_AorUmklA/about

TVP on line è una produzione Teatro Villa Pamphilj (Dir. Artistica Veronica Olmi) ed è inserito in #IncursioniArtisticheDiMutualità il programma di iniziative social che si inserisce nel palinsesto digitale TIC ON LINE dei Teatri in Comune – l’articolata rete di spazi per lo spettacolo parte del Sistema di Teatro Pubblico Plurale, coordinato dal Teatro di Roma e promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale.

venerdi 3 luglio alle ore 18 DIRETTA Facebook

DIDATTICA, CHE SPETTACOLO!, a cura della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia, presenta artisti e musicisti che sono stati di casa al Teatro Villa Pamphilj o che lo saranno appena possibile alla riapertura. Conversazioni musicali guidate da Paolo Pecorelli e da Checco Galtieri: in questa puntata i MUSICULLANTI.

sabato 4 luglio alle ore 11 :

SING A LONG inglese e musica per piccolissimi

Un progetto laboratorio/spettacolo rivolto alla fascia 0-48 mesi e ai genitori con Diego di Vella e Livia Adinolfi per avvicinare alla lingua inglese i bambini già da piccolissimi con l’aiuto della musica e del teatro.

Ogni sabato alle ore 11, sui canali social del Teatro Villa Pamphilj, attraverso il repertorio anglosassone di canzoni, filastrocche, bans e semplici danze, i bambini familiarizzano con la lingua inglese, imparando a conoscerne i suoni, la pronuncia, la musicalità. In collaborazione con il Teatro Verde di Roma.

sabato 4 luglio alle ore 15 : prima assoluta.

Ultima puntata di ANARCHY IN THE U KITCHEN. Cucina è cultura

La poesia di un mostro sacro, libri, avanguardie, musica dal vivo, pietre miliari del cinema, ricordi personali e… una frittata cucinata per l’occasione. Anna Maria Piccoli, rigorosamente ai fuochi, cucina “Frittata di piselli alla Belli con contorno di basso e tastiere” accompagnata da citazioni e mondi tratti da Giuseppe Gioacchino Belli, Murakami Haruki e Achille Campanile

Con Carlo Amato al basso, Francesco Saverio “Checco” Galtieri alle tastiere e Valeriano Solfiti alle letture.

domenica 5 luglio alle ore 12 prima assoluta

LA VIGNETTA di Fabio Magnasciutti. Una vignetta, realizzata da uno dei più apprezzati disegnatori contemporanei, dedicata all’arte, alla cultura, in questo periodo sospeso, per riflettere e sorridere con profonda leggerezza.

Lunedì 6 luglio alle ore 19

“AU FOYER. Discorsi collaterali nell’intervallo del Teatro” con Guido Di Palma, Sergio Lo Gatto e Claudio De Maglio, moderati da Massimiliano Frascà.

Introduzione musicale di Lucio Leoni

Conversazioni che cercheranno di evocare quella specie di leggera eccitazione condivisa che si percepisce subito prima di assistere a uno spettacolo, il momento esatto della serata in cui tutti quanti (attori, critici, appassionati) sono ancora “semplicemente” spettatori.

Il format è simbolicamente (e anche fisicamente) ambientato proprio nel bellissimo foyer del Teatro Villa Pamphilj: una terrazza che affaccia sullo splendido giardino del teatro.

martedì 7 luglio alle ore 21 :

A ME GLI OCCHI (E LE ORECCHIE) Favole e storie tra parole e immagini, una piccola serie dedicata ai ragazzi: il teatrino Kamishibai accoglie sei splendide storie illustrate da Paolo Marabotto e Lorenzo Terranera. In questa puntata: Il PIFFERAIO DI HAMELIN

di Andrea Calabretta con le voci di Maddalena Rizzi, Veronica Olmi, Andrea Calabretta,

Una coproduzione Teatro del Lido, Teatro Villa Pamphilj, Teatro Tor bella Monaca.

Mercoledi 8 luglio alle ore 18 :

Nuovo episodio de lL PALCOSCENICO DELLA LEGALITA’ – Storie 2.0, un racconto in pillole dello spettacolo “Dieci storie proprio così – Terzo Atto” per non abbassare la guardia sulle atrocità compiute dalla criminalità organizzata e per non dimenticare le tantissime storie di riscatto. A cura di Emanuela Giordano e Giulia Minoli in collaborazione con CO2.Storie dalla Campania. La Cooperativa. Con Vincenzo D’Amato e Alessio Vassallo.

Cooperativa sociale La paranza: nata nel 2006 da un gruppo di ragazzi e ragazze del Rione Sanità di Napoli, ha contribuito alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del quartiere. Negli anni hanno progettato e sviluppato percorsi formativi e processi di inserimento lavorativo, di scambio e di networking fra persone, enti ed associazioni.

Facebook (www.facebook.com/TSVCorsini/),

Instagram (https://www.instagram.com/teatrovillapamphilj/?hl=it) e

e Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCZ8HUCEiJqOu7i_AorUmklA/about