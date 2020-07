“Insieme per l’Italia del lavoro”: Fdi scende in piazza a Roma, in tanti anche da Viterbo

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Insieme per l’Italia del lavoro”: alla grande iniziativa nazionale del centrodestra in Piazza del Popolo a Roma presente una folta delegazione viterbese del partito.

Fratelli d’Italia, in testa Giorgia Meloni, scende di nuovo in campo per manifestare contro le ingiustizie di un Governo nemico dell’Italia e per rivendicare, in maniera compatta, il diritto al lavoro, alla libertà e alla sicurezza.

La manifestazione, nel rispetto delle norme di sicurezza e con ingressi contingentati, non prevede simboli di partito o bandiere ma esclusivamente il Tricolore, nel segno di una compattezza di tutte le forze della coalizione a sostegno di un’unica richiesta: a casa Conte e nuove elezioni per restituire agli italiani un governo in grado di garantire stabilità e, soprattutto, lavoro.

Massimo Giampieri

Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia