Gallese, Lega, Umberto Fusco: “Grande entusiasmo a Gallese in vista delle prossime elezioni del 2021”

NewTuscia – GALLESE -Riceviamo e pubblichiamo.

Ho trovato grande entusiasmo a Gallese all’appuntamento della Lega che si è tenuto ieri sera e alla successiva cena che ha visto in moltissimi prenderne parte, tra cui tanti nuovi cittadini che si sono avvicinati al partito in tempi più recenti.

E’ stato un momento di confronto in cui non è mancata una riflessione sull’attuale situazione amministrativa e sugli impegni del partito in vista delle prossime elezioni amministrative che coinvolgeranno anche il comune di Gallese nel 2021.

La Lega che da tempo percorre un progetto di strutturazione sul territorio, ha già individuato una squadra di uomini e donne pronte a guidare il Comune, proponendo una serie di risposte concrete alle maggiori criticità che oggi i cittadini si trovano ad affrontare e che presto il coordinamento presenterà alla cittadinanza.

Attenzione al territorio, rilancio economico e credibilità delle proposte saranno gli elementi fondanti del progetto per la nuova Amministrazione che la Lega è pronta a guidare.

Umberto Fusco