Acquapendente in prima linea nel promuovere lo sport in grado di abbattere ogni barriera

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – “Siamo orgogliosi”, annuncia il Sindaco Dottor Angelo Ghinassi nella mattinata di Sabato, “di accogliere nella mattinata di Martedì 7 Luglio presso la Piazza del Duomo Roberto e Riccardo Dalla Pellegrina impegnati in tandem nel viaggio da Passirano e Roma.

Ci complimentiamo in anticipo con chi stà percorrendo dai 70 agli 80 chilometri ogni giorno, in nome dell’inclusione sociale. Padre e figlio, sono infatti partiti Sabato 27 Giugno dalla Franciacorta. E faranno tappa da noi per testimoniare che, grazie allo sport, si può abbattere ogni barriera”.