Piazza delle Erbe deturpata con l’asfalto: il Comune di Viterbo come può permettere questo schifo?

Maurizio Zaccaria

NewTuscia – VITERBO – E con questa abbiamo superato l’inverosimile, è una cosa veramente vergognosa. Piazza delle Erbe, uno dei salotti buoni di Viterbo, è stata rattoppata alla meno peggio, per l’ennesima volta come accade da sempre nella nostra città, con colate di asfalto.

Non ci sono giustificazioni per questo scempio che continua tutti i santi giorni in ogni angolo della città. Intere parti storiche che hanno i sampietrini divelti o del tutto asportati sono pareggiate con l’asfalto che si addice alle strade non a contesti storico-artistici. Il paradosso è che, poi, quando si dovrebbero asfaltare le strade, queste sono a loro volta dissestate.

Ma il Comune di Viterbo che dice? Come può permettere tutte le volte questo scempio? Arena se ci sei batti un colpo!

Una vergogna totale!!!