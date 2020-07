Orte, La tessera argento per il trasporto pubblico in favore degli over 65

Stefano Stefanini

Il Comune di Orte, per l’anno in corso fino al 31.12.2021, prevede un piano di tariffazione agevolata per gli abbonamenti mensili del servizio di trasporto pubblico locale relativi alle linee pubbliche che attraversano il territorio comunale, in favore di persone ultra sessantacinquenni.

Tessera “Argento” di libera circolazione per il servizio di trasporto pubblico urbano, dedicato agli utenti che abbiano compiuto il 65° anno di età

La tessera ha validità fino al 31/12/2021, viene rilasciata ai cittadini che intendono viaggiare all’interno del territorio comunale, usufruendo del Servizio di Trasporto Pubblico Locale. I Cittadini residenti nel Comune di Orte che abbiano compiuto il 65° anno di età.

Destinatari e agevolazioni. Le modalità di accesso.

Riduzione del 30 % della tariffa relativa all’abbonamento mensile per i passeggeri over 65

Gli utenti interessati possono presentare domanda di ammissione alla tariffazione agevolata mediante presentazione di apposita istanza, utilizzando il modello presente sul sito istituzionale.

Presso il SUAP – Sportello Unico imprese, sviluppo economico, attività produttive. Telefono: 0761404348

La Tessera “Argento” ha validità dal 01/07/2020 al 31/12/2021

Il procedimento di rilascio della tessera “Argento” viene effettuata presso lo Sportello Unico imprese, sviluppo economico, attività produttive.