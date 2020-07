Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

Composto da otto membri, oltre al Presidente Cristina Colaiacovo, resterà in carica per quattro anni

NewTuscia – PERUGIA – Sono stati nominati oggi i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Si completa così il rinnovo degli organi della Fondazione iniziato con la costituzione del Comitato di Indirizzo che lo scorso 23 giugno ha proceduto all’elezione del Presidente Cristina Colaiacovo.

Come previsto dallo Statuto il Consiglio di Amministrazione si compone di otto membri, oltre al Presidente della Fondazione, e resta in carica per quattro anni.

I nuovi componenti sono:

Giuseppe Abbritti

Camillo Bacchi

Anna Maria Baldoni

Nicola Bastioni

Ernesto Cesaretti

Dante Duranti

Mario Rampini

Luciano Ventanni

Il neo Presidente Cristina Colaiacovo ha formulato ai nuovi Consiglieri un sentito augurio di buon lavoro ed ha espresso a nome dell’intera Fondazione un ringraziamento agli amministratori uscenti per il prezioso contributo dato nel corso degli anni.