“Per le strade del mio quartiere”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Da ieri, col patrocinio di Viterbo Clean Up, abbiamo avviato i lavori di sistemazione del parco Robinson al quartiere Pilastro, nella specie il campo da calcetto, luogo di ritrovo e divertimento per decine di ragazzi.

Abbiamo provveduto, iniziando ieri, alla rimozione di tutta la rete di recinzione, ormai arrugginita e pericolante, levando anche i pali di supporto ormai decadenti.

Successivamente abbiamo verniciato i pali ancora buoni, per poi posizionare e cementare i nuovi.

Prossimamente ci sarà la messa in opera da personale specializzato, parte del nostro gruppo, della nuova rete di recinzione, per ben 150 metri totali e successivamente la messa in sicurezza del cancello di ingresso al campetto.

Il tutto è avvenuto nel rispetto delle norme per il Covid.

Vetus Urbs 1908