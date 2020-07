Estate 2020: il centro estivo 2.0 a portata di smartphone e tablet per accompagnare bambini e famiglie anche in vacanza

Dopo i lunghi mesi di lockdown, le famiglie italiane sognano e progettano di andare in vacanza. Con “Lezione SOSpesa” SOS Villaggi dei Bambini dedica una piattaforma on line a bambini e ragazzi per offrire svago e compagnia attraverso contenuti di qualità messi a disposizione per essere fruiti da tutti, ovunque e gratuitamente. Un supporto per le famiglie specie laddove i servizi dedicati ai più piccoli non sono più fruibili a causa delle restrizioni imposte dal Covid-19.

Tutti possono partecipare e contribuire con nuovi contenuti, ma anche donando su lezionesospesa.it per sostenere la didattica di 500 bambini e ragazzi accolti nei Villaggi e Programmi SOS in Italia.

Con la conclusione degli esami anche gli ultimi impegni scolastici sono terminati e le famiglie italiane, anche grazie alle nuove norme sull'erogazione dei bonus vacanze, hanno ricominciato a organizzare le ferie, per trascorrere qualche giorno di relax dopo i mesi di lockdown. La pandemia ha reso l'estate 2020 incerta dal punto di vista sanitario e degli spostamenti e lo scenario non è dei migliori. Per chi viaggia con i bambini, ci saranno alcune regole da rispettare: misurazione della temperatura, uso della mascherina negli spazi comuni, vietato giocare con la sabbia a meno che non sia entro il metro del proprio spazio, accesso vietato alle aree gioco. E allora come fare per non far pesare tutto ciò ai più giovani, già provati dalla lunga quarantena? Un aiuto viene da SOS Villaggi dei Bambini che propone "Lezione SOSpesa" (www.lezionesospesa.it), il centro estivo online 2.0 gratuito, accessibile da smartphone, tablet e pc.

La Lezione online si ispira all’abitudine, tutta partenopea, di lasciare un caffè pagato (“sospeso”) al bar; si tratta di un gesto nobile e antico, compiuto in anonimato da persone di buon cuore. Questo atto simbolico assume qui una nuova forma: offrire attività di svago e divertimento, ma anche video-lezioni online da parte di volti noti e non, con in più la disponibilità di molti volontari ad impartire lezioni e ripetizioni gratis online durante l’estate, in tante materie, a studenti di tutte le età.

SVAGO CREATIVO PER I PIÙ PICCOLI

Con i suoi contenuti video leggeri, divertenti, coinvolgenti e allo stesso tempo utili ed educativi, da fruire da soli o in compagnia, lezionesospesa.it è stata pensata per offrire ai bambini momenti di svago creativo: dalla lezione di danza ai giochi da fare indoor e outdoor, dallo sport alle video letture, dalla lezione di inglese facile e divertente ai primi passi in cucina con la preparazione di alcuni dolci. E infatti la piattaforma ha già destato interesse e curiosità: sono stati quasi 1200 gli utenti che l’hanno visitata nelle prime 3 settimane di attività.

Tanti personaggi famosi del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport, amici di SOS Villaggi dei Bambini hanno partecipato a lezionesospesa.it con dei contributi video: Veronica Maya, Maurizia Cacciatori, Annalisa Manduca, Beppe Convertini, Lillo & Greg, Paolo Tofoli, Marcello Masi, Ahmad Joudeh, Lidia Schillaci, Luca Abbrescia, Clinton Kane, Oronzo De Iure, Michele Oliveri, la giovanissima AstroLinda, Armando Ariostini, e lo Chef Niko Sinisgalli. Nelle prossime settimane entreranno a fare parte del team anche Cristiana Pegoraro e alcuni giovani concertisti: il mezzosoprano Eleonora De Prez, Maria Ciavatta e Mateo Servian, rispettivamente violino e pianoforte, la soprano Nicoletta Zappa, il pianista Denis Malakhov e il chitarrista Davide De Pedro.

Tra i contenuti video più visti sulla piattaforma troviamo “Sogni e passioni” di Linda Raimondo, per tutti AstroLinda, giovane studentessa di astrofisica di Torino che sogna di diventare astronauta; il tutorial di danza di Ahmad Joudeh, ballerino palestinese che, per inseguire il suo amore per la danza classica, è dovuto sfuggire alle minacce dell’Isis; ma ha raccolto l’entusiasmo degli utenti anche “Il provino” del duo comico Lillo & Greg.

UN AIUTO PER I COMPITI DELLE VACANZE

La piattaforma è anche un valido aiuto per lo svolgimento dei compiti delle vacanze o per chi ha necessità di recuperare le lacune in alcune materie prima che arrivi settembre. Su lezionesospesa.it infatti si potranno prenotare degli incontri on line con dei tutor che seguiranno lo studente passo per passo, in modo completamente gratuito per tutte le famiglie.

Tutti possono proporsi come tutor per offrire una possibile lezione sospesa. Per candidarsi basterà andare sull’homepage di lezionesospesa.it nella sezione “Entra a far parte del SOSTeam”, completare un modulo dove è richiesto di indicare la materia oggetto della lezione, tempi di realizzazione e lasciare i propri riferimenti.

Tra i partner di Lezione SOSpesa, ci sono l’azienda cameo, da anni al fianco dell’Organizzazione, l’Associazione Impactrip che sostiene il volontariato online, l’UsAcli che promuove lo sport di base e l’Ente Nazionale della Trasformazione Digitale che lavora per generare innovazione, cambiamento e crescita consapevole e condivisa.

La lezionesospesa.it può essere sostenuta con una donazione libera, a favore delle attività di supporto didattico per i 500 bambini e ragazzi che vivono nei 6 Villaggi SOS in Italia.