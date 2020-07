Duetto comico con musiche dal vivo di e con Manuel Pernazza e Alessia Luongo

NewTuscia – VITERBO – Pulcinella è innamorato della capricciosa Palummella e pur di farsi accettare da lei e dalla sua famiglia sarà disposto a cambiare vita in mille modi. Ne combinerà di tutti i colori, scontrandosi con il soldato Colanfronio e combinando mille e uno pasticci! Riuscirà Pulcinella a render felice l’eccentrica fanciulla?

Voi quanto sareste disposti a cambiare per amore?

“Le Metamorfosi di Pulcinella”

DEBUTTA doppia replica! Domenica 12 luglio ore 16 e ore 19 (durata spettacolo un’ora)

al Chiostro Longobardo di Santa Maria Nuova, a Viterbo!

Non mancate per questo speciale appuntamento, segnate in agenda questo bellissimo evento

Nel rispetto delle norme sanitarie sul contenimento del contagio da Covid19,

È OBBLIGATORIA la PRENOTAZIONE causa posti limitati,

GLI AMBIENTI SONO ALL’APERTO,

SI GESTIRÀ IL PUBBLICO COL METRO DI DISTANZA,

SI PREGA LA PUNTUALITÀ per evitare code

Per le prenotazioni e info:

3922550631

compagniapulcinellarte@gmail.com

Compagnia Pulcinellarte

biglietto spettacolo

8 euro (adulti) 5 euro (bambini)

Vi aspettiamo a Viterbo!

Tutto nel rispetto delle norme, perché prima viene la salute

poi però ricordate che RIDERE ALLUNGA LA VITA.

Supervisione musicale Nando Citarella

Accessori di Massimo Pieroni

Maschere di Sarah Sartori e Paola Piizzi, di Giancarlo Santelli

@1948-2020 Collezione Sarah Sartori e Paola Piizzi, tutti i diritti riservati

