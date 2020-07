Centro storico di Viterbo deturpato dall’asfalto, l’assessore Laura Allegrini: “Necessario in attesa dei fondi per il rifacimento dei sampietrini”

NewTuscia – VITERBO – “Le toppe, carissimi amici, sono una soluzione provvisoria e necessaria per la pubblica incolumità in attesa di un finanziamento per la manutenzione definitiva. Ritengo che sia un dovere dell’ assessorato evitare incidenti e che la situazione peggiori. E proprio per questa considerazione di toppe ne vedrete sempre di più. Quando poi il consiglio comunale stanzierà i fondi necessari alle manutenzioni sarà fatto il lavoro definitivo

. Sono certa che tutti ( maggioranza e opposizione) saranno concordi nel dare la priorità agli interventi sulle strade”.

Così l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Viterbo. Laura Allegrini.