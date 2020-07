Approvato rendiconto gestione 2019 Comune Viterbo: interviene l’assessore Contardo

NewTuscia – VITERBO – Nel pomeriggio di ieri, la giunta comunale ha approvato il rendiconto della gestione 2019. All’approvazione si è giunti con qualche giorno di ritardo. Un ritardo legato a cause di natura tecnica. Un lavoro importante quello portato avanti da parte del settore ragioneria, e anche da parte di tutti i dirigenti. Il tutto con la preziosa collaborazione dei revisori dei conti, i quali hanno dato un prezioso contributo, attivo e fattivo, con particolare attenzione alle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. Lavoro questo che ha richiesto più tempo del previsto, ma ha portato a liberare delle risorse importanti, oltre 1milione e 700mila euro per la parte destinata agli investimenti e oltre 5milioni e 300mila euro per la parte disponibile dell’avanzo libero. Somma quest’ultima destinata prioritariamente a salvaguardare gli equilibri di bilancio, a coprire i debiti fuori bilancio e a coprire le tante mancate entrate causate dal Covid19.

Quanto invece all’importo destinato agli investimenti sarà una corsa contro il tempo: entro dicembre dovranno infatti essere espletate le gare per gli investimenti. Ci riteniamo comunque soddisfatti delle somme recuperate. Una volta coperto il bilancio, potremmo avere anche dei fondi da destinare a spese extra. E questo risultato, in questo periodo, diventa ancora più prezioso.