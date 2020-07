A Valentano arriva il “Cinema sotto le stelle”

NewTuscia – VALENTANO – Riceviamo e pubblichiamo. Serate estive di cinema e cultura alla Rocca Farnese per la rassegna cinematografica “Cinema sotto le stelle” organizzata, nel mese di luglio e nel primo weekend di agosto, dal centro ricreativo Santa Lucia Filippini in collaborazione con il comune di Valentano e la proloco. La kermesse non solo offrirà intrattenimento in paese, ma attraverso il supporto di alcuni professionisti contribuirà a garantire ai partecipanti l’approfondimento di alcuni importanti e attuali temi.

Un vero e proprio viaggio cinematografico attraverso la “Diversità” intesa in tutte le sue forme: a partire dalla disabilità, passando per l’intercultura, fino alla tanto dibattuta diversità di genere. A guidare il pubblico in questo interessante cammino saranno presenti Andrea Arrighi, psicoterapeuta e docente di scienze umane, Antonietta Scipio, dirigente scolastico in pensione e la giornalista Veronica Ruggiero, che interverranno in apertura di serata anticipando le proiezioni dei vari film. La manifestazione avrà inizio sabato 4 luglio alle 20.45 con il film capolavoro “Anna dei miracoli” (1962), per poi proseguire sabato 11 luglio con “Stelle sulla terra” (2007), mentre la settimana successiva, il 18 luglio sempre alle 21, sarà la volta di “11 settembre”. Sabato 25 si tornerà invece indietro nel tempo per assistere alla proiezione del film “Umberto D.” (1952).

Mercoledi 29 luglio la rassegna proseguirà con ” Pranzo di ferragosto” (2008) mentre il 7 agosto, in chiusura, il pubblico potrà assistere ad uno dei più bei film mai girati sulla disparità di genere ” Il diritto di contare” (2016). In base alla nuove normative anti Covid i posti disponibili saranno non più di 25 si prega quindi, nonostante l’ingresso sia gratuito, di prenotare al numero 333 369 8442 (Anna).

Centro ricreativo

Santa Lucia Filippini