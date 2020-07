Torna a Montalto Marina il Mercato da Forte dei Marmi

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Secondo appuntamento con lo shopping toscano di qualità. Dopo il successo del 14 giugno a Montalto capoluogo, i due consorzi Il Mercatino da Forte dei Marmi e Il Mercato del Forte tornano domenica 5 luglio a Montalto Marina. Dalle ore 7:00 alle ore 20:00, sul lungomare Harmine sarà possibile trovare articoli selezionati da operatori impegnati a valorizzare le eccellenze dell’artigianato toscano: pelletteria e borse, abbigliamento e accessori di tendenza, pregiata maglieria in cachemire, biancheria per la casa e capi in pelle. L’amministrazione comunale ha sposato l’iniziativa commerciale proponendola questa volta al lido. Un viaggio nell’ormai consolidata formula che il mercato si contraddistingue nei luoghi più caratteristici del Paese.

In occasione dello svolgimento del mercato, il Comando di Polizia Locale ha predisposto l’apposita ordinanza (n. 37/2020) con una serie di misure finalizzate alla disciplina della circolazione e della sosta veicolare.

Il mercato si svolgerà dalle ore 7 alle ore 20 sul lungomare Harmine e piazzale Tirreno, pertanto è stato istituito il divieto di sosta temporaneo sul Lungomare Harmine dalla fine di Piazzale Vetulonia fino all’intersezione di Largo del Clitunno dalle ore 20:00 di sabato 4 luglio alle ore 21:00 di domenica 5 luglio, compresi tutti i piazzali a destra e sinistra del Lungomare Harmine del tratto interessato.

Vige inoltre il divieto di transito sul tratto del lungomare Harmine occupato dalla manifestazione dalle ore 7 alle ore 21 del giorno 5 luglio; il traffico in ingresso a Montalto Marina sarà deviato su Strada Litoranea, via delle Vele, via Arbea.

Strada della Marina sarà percorribile fino al completo esaurimento dei parcheggi su Piazzale dei Pescatori, Piazzale Vetulonia e parcheggio compreso tra via Agylla e via Arbea; sarà consentito il traffico fino all’uscita del posteggio di piazzale Vetulonia, fino ad esaurimento degli stalli di sosta.