NewTuscia – MONTE ROMANO – In fiamme 15 ettari tra bosco e sterpaglie in località Monte Calvo, ai confini tra i comuni di Vetralla, Blera e Monte Romano.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco con la squadra in assetto boschivo e il personale per la gestione e la direzione delle operazioni di spegnimento boschivo che dal primo pomeriggio stanno cercando di spegnere l’incendio. Per estinguere il fuoco è stato richiesto l’ausilio di un elicottero e di due canadair.

Attualmente stanno operando nove unità di personale dei Vigili del Fuoco con due mezzi pesanti e due fuoristrada. Presenti sul posto anche diverse squadre della protezione civile.

Non ci sono persone coinvolte nell’incendio.