Isola pedonale a Ronciglione, il sindaco Mengoni: “Occasione da non perdere”

Ne wTuscia – RONCIGLIONE – Cari cittadini, il Covid e la quarantena hanno messo a dura prova sia la nazione che la nostra amata piccola comunità. Questo evento planetario ha creato dei cambiamenti sociali ed economici che incideranno nel tempo a venire sui comportamenti sociali di ognuno di noi.

Sabato scorso è stata inaugurata in via sperimentale l’iniziativa “Io vado in centro”, che prevede l’attivazione dell’isola pedonale in viale Garibaldi, via Roma, piazza della Nave, parte di Corso Umberto I e piazza del Comune durante i week end estivi.

Si tratta di un’occasione per far vivere ai cittadini e ai molti turisti ospiti a Roncgilione la bellezza delle nostre meravigliose piazze, vie rinascimentali e medioevali. Immaginare di tornare a vedere i bambini giocare e girare con le biciclette liberamente per queste vie e piazze ci ha riempito il cuore e ci ha dato la spinta necessaria a realizzare il progetto, con l’aiuto dei commercianti e delle associazioni. Godiamoci insieme questa modalità diversa di vivere il centro storico privo di auto, facendo una passeggiata serale con gli amici e la famiglia, circondati dalla bellezza architettonica di Ronciglione.

L’isola pedonale è un contenitore da riempire di contenuti, che ci permette di apprezzare e vivere con i nostri cari quei piccoli gesti della quotidianità. Sono sicuro che anche i turisti apprezzeranno ancora di più la bellezza del nostro paese, potendo passeggiare serenamente e godere a pieno dell’ospitalità delle attività commerciali.

Una delle cose buone che il covid ci ha insegnato è proprio la bellezza delle piccole cose. Come in ogni cambiamento ci sono opportunità da cogliere, dettate dalla necessità di vivere in spazi più ampi la quotidianità della vita.

Riteniamo che per Ronciglione questa sia una di quelle opportunità da cogliere.

Mario Mengoni

Sindaco di Ronciglione