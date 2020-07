Calcio, arbitri. Su Trentalange ricostruzioni prive di fondamento

NewTuscia – ROMA – “In riferimento alla notizia riguardante l’associato Alfredo Trentalange dato per “dimissionario” dal ruolo di Responsabile del Settore Tecnico dell’Associazione italiana Arbitri, si fa presente che quanto riportato da alcuni organi di stampa, fin dal pomeriggio di ieri e apparso questa mattina su alcuni giornali, è privo di qualsiasi fondamento.

Infatti Trentalange è decaduto dall’incarico dirigenziale, avente durata per la stagione sportiva, conclusasi il 30 giugno, e per questo motivo ha cessato il rapporto in tale veste sia nei confronti dell’Associazione che della FIGC, per identica durata.

Peraltro, si rende necessario precisare che, durante la riunione del Comitato Nazionale, Trentalange non ha mai preso la parola, neppure con riguardo all’argomento che è oggetto di attenzione mediatica e mai ha comunicato alcunché neanche in forma scritta.

La nomina del Responsabile del Settore Tecnico per la stagione sportiva 2020/2021 sarà uno degli argomenti all’ordine del giorno nella riunione del Comitato Nazionale già convocata per sabato 4 luglio”.

Lo precisa una nota dell’Associazione Italiana Arbitri della FIGC.