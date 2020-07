Attivato il servizio per il trasporto pubblico sociale gratuito per i ragazzi fino a 18 anni di età e per gli over 65

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Riceviamo e pubblichiamo. L’amministrazione comunale come ogni anno punta l’attenzione al trasporto pubblico locale attivando un ulteriore servizio durante il periodo estivo. Da sabato 4 luglio, fino a domenica 6 settembre, saranno attivate a Montalto di Castro e Pescia Romana ulteriori corse serali/notturne per il trasporto sociale gratuito per i ragazzi fino a 18 anni di età e per gli over 65.

Il Comune ha messo a disposizione una navetta – servizio gestito dalla Società Castrense – che compirà regolarmente le corse per raggiungere il litorale di Montalto di Castro.

Le corse riguarderanno il seguente orario: da Montalto di Castro a Montalto Marina, dalle ore 20:30, il pulmino partirà dal terminal autobus ogni 30 minuti; ultima corsa alle ore 1:30.

Da Pescia Romana a Montalto Marina (una sola corsa andata/ritorno), la navetta partirà alle ore 21:00 da Piazza Borgo Vecchio; orario di ritorno alle ore 00:30 (presso le fermate del Lungomare Harmine).