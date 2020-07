Tarquinia Lido. British Invation Live al Bomber Beach

NewTuscia – TARQUINIA – British Invasion live al Bomber Beach. C’è grande attesa per la band rock che si esibirà dal vivo venerdì 3 luglio dalle 22 allo stabilimento sul lungomare dei Tirreni al Lido.

“Siamo felici ed onorati – scrivono sui social i ragazzi della band – di riprendere la nostra attività dal vivo dopo il lockdown, partendo dal Bomber Beach. Vi aspettiamo venerdì 3 luglio con inizio dalle ore 22”.

Per i gestori dello stabilimento un momento importante non solo sotto il profilo delle iniziative ma anche sotto quello sociale.

“Fatte salve le restrizioni esistenti – dicono – abbiamo messo in agenda un numero di eventi per far trascorrere ai ragazzi delle serate spensierate, all’insegna del divertimento. Appuntamento a venerdì 3 luglio al Bomber Beach”.