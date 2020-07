“Ripristinare immediatamente il servizio gratuito di trasporto notturno per gli under 18 e gli over 60”

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Riceviamo e pubblichiamo. Per anni il comune di Montalto aveva organizzato e messo a disposizione della popolazione una navetta gratuita per accompagnare al mare i ragazzi con età inferiore ai 18 anni (con grande gioia per i genitori), gli “anziani” con età superiore ai 60 e non solo. Il servizio che iniziava alle 20:30 e terminava alle 1:50 offriva un’opportunità a tanti ed un ristoro, almeno in termini di riposo e tranquillità, a molti.