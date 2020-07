NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Riceviamo e pubblichiamo da Giordano Sugaroni.

La Polisportiva Vigor Acquapendente si aggiudica il premio giovani Campionato Promozione (tutti giovani svezzati in questi anni nel settore giovanile altoviterbese Etruria Calcio sotto la magistrale guida tecnica di Luca Fortuni, Angelo Fioramanti, Danilo Casaccia, Federico Burla, Mauro Raspoli e di una lunga sfilza di collaboratori) Ecco nel dettaglio la classifica delle Società resa noto dal Comitato Lazio LND. In seconda posizione Colleferro Calcio (2.622 minuti con utilizzo dei giovani Claudio Galeazzi 1.460 minuti, Damiano Coluzzi 1.050 minuti, Valerio Mattia 22 minuti e Matteo Cifra 90).

Al terzo posto il Terracina calcio (2.404 minuti con utilizzo dei giovani Manuel Caschiera 1.877 e Christian Lauretti 527). Al quarto posto il Canale Monterano calcio (1709 minuti con utilizzo dei giovani Federico Carucci 221, Gabriele Leonardi 1.469, Leonardo Pascucci 2 e Michele Gentili 17). Al quinto posto il Zena Montecelio (1.674 minuti con utilizzo giovani Jari Giovinazzi 1.392, Gabriel Maschietti 282). Al sesto posto il Grifone Gialloverde (1.648 minuti con utilizzo giovani Riccardo Loscalzo 1.640 e Andrea Lancianese 8). Al settimo posto il Cantalice (1.643 minuti con utilizzo giovani Luca Ramazzotti 45, Filippo Ferretti 264, Aljtrim Chelebi 69, Andrea Di Carlo 1.103, Diego Mariantoni 119, Simone Pitoni 23, Gabriele Laureti 20). All’ottavo posto il Fonte Mravigliosa (1.616 minuti con utilizzo giovani David Perez Randel 300, Ali Mohamed Belhassen 839, Leonardo Magini 426, Flavio Di Gravio 5, Filippo Maroni 46.

Al nono posto il Sabaudia calcio (1.517 minuto di utilizzo dei giovani Samuele Possamai 1.427 e Andrea Cozzolino 90). Al decimo posto il Fiumicino 1926 (1.383 minuti di utilizzo dei giovani Pasquale Di Iorio 191, Alessandro Reale 1.192). All’undicesimo posto il Torre Angela ACDS SRL (1.313 minuti di utilizzo dei giovani Francesco Chiovenda 1.127 e Lorenzo De Donno 186). Al dodicesimo posto il Centro Sportivo Primavera (1.232 minuti di utilizzo del giovane Giacomo Treiani). Al tredicesimo posto il Palocco (1.209 minuti di utilizzo dei giovani Marco Monti 220, Valerio Gerini 90, Simone Innocenzi 239, Valerio Tortolano 140, Mattia Pisilli 459, Alessandro Granella 25, Stefano Popa Cosmin 36).

Al quattordicesimo posto la Polisportiva Tecchiena (1.196 minuti di utilizzo dei giovani Andrea Adamo 842, Andrea Gianfrocca 180, Andrea Cianfrocca 174). Al quindicesimo posto il BF Sport (1.180 minuti di utilizzo del giovane Matteo Piras). Al sedicesimo posto l’Atletico Torrenova 1986 (1.158 minuti dell’utilizzo dei giovani Matteo Saccomando 93, Riccardo Fumaselli 707 e Simone Stampete 358). Al diciassettesimo posto la Vis Subiaco (1.137 minuti di utilizzo giovani Lawrence Chjioke Osuamadi 544, Alessandro Maschietti 531 ed Alessio Pasqualoni 62). Al diciottesimo posto il Ceccano Calcio 1.920 (1.082 minuti di utilizzo del giovane Riccardo Marucci). Al diciannovesimo posto lo Sporting Montesacro (1.041 minuti di utilizzo dei giovani Alessio Mignucci 270, Alessandro Turchetti 419, Franco Bottani 206, Gabriele Casertano 13, Fabio Agostini 113, Marco Mosa 20). Al diciannovesimo posto la Lupa Frascati ASD (772 minuti di utilizzo dei giovani Damiano Amantini 758 e Gregorio Paigliapoco 14).

Al ventesimo posto il Pescatori Ostia (720 minuti di utilizzo di Angelo Grosso). Al ventunesimo posto il Pescatori Ostia (720 minuti di utilizzo di Angelo Grosso). Al ventunesimo posto il Toilfa calcio (699 minuti di utilizzo dei giovani Mirko Mercuri 134, Andrea Stampigioni 385, Damiano Remondini 189). Al ventiduesimo posto il Nuovo Cos Latina (598 minuti di utilizzo dei giovani Simone Belli 546 e Omar Ahmed Osmanbraky 52). Al ventitreesimo posto la Polisportiva De Rossi (526 minuti di utilizzo dei giovani Emanuele Luttazzi 416, Giovanni Riente 53, Andrea Manca 57). Al ventiquattresimo posto l’Atletico Morena SSDARL (517 minuti di utilizzo dei giovani Donato Paolo Rizzo 493 e Simone Moroni 24).

Al venticinquesimo posto batte il primo colpo il calcio viterbese. Arriva il Ronciglione United ARL (510 minuti di utilizzo dei giovani Flavio Carelli 438, Federico Taglioni 55 e Simone Cristofori 17). Al ventiseiesimo posto l’Atletico Bainsizza (509 minuti di utilizzo dei giovani Matteo Mari 396 e Francesco Mandatori 113). Al ventisettesimo posto il Fiano Romano (364 minuti di utilizzo dei giovani Matteo Di Nunzio 153, Lorenzo Macri 133, Ciro Mocerino 78). Al ventottesimo posto il Giardinetti F.C. 1957 (360 minuti di utilizzo dei giovani Maria Claudio Maione 270 e Valerio Falasca 90). Al ventinovesimo posto la Lodigiani Calcio (346 minuti di utilizzo dei giovani Alessandro Maurizi 112, Francesco Ferreri 74, Lorenzo Isaia 107, Miguel Prizzi 4, Lorenzo Del Bono 42, Massimo Ciufferi 7). Ancora gioia viterbese al trentesimo posto.

Grazie al Bomarzo (utilizzo 343 minuti dei giovani Davide Kolpepaj 36 e Marco Raffi 307). Gioia bis per la nostra Provincia al trentunesimo posto grazie al Montalto (327 minuti di utilizzo dei giovani Augusto Sabatini 237 e Stefano De Luca 90). Al trentaduesimo posto l’Atletico Acilia ARL (190 minuti di utilizzo dei giovani Christian Bellucci 10 e Flavio Cali 180). Al trentatreesimo posto il Vicovaro (182 minuto di utilizzo dei giovani Manuel Solitari 55, Matteo Mariani 5, Andrea Pulcini 113, Ionut Nechita Tiberiu 9). Ancora calcio viterbese al trentaquattresimo posto. E’ la volta del Montefiascone (174 minuti di utilizzo dei giovani Federico De Nicola 108, Michele Masini 66). Al trentacinquesimo posto la Pol. Pian Due Torri (166 minuti di utilizzo dei giovani Flavio D’Ippoliti 166, Matteo Martini 17, Michal Gudzek 25, Federico Cenni 90).

Al trentaseiesimo posto il Monte San Biagio (164 minuti di utilizzo di Lorenzo Mezzomo). Al trentasettesimo posto il Fregene Maccarese calcio (145 minuti di utilizzo giovani Diego Costantini 131 e Daniele Fratoni 14). Al trentottesimo posto il Real Cassino Colosseo (130 minuti di utilizzo dei giovani Pierpaolo Papa 119 e Francesco Rossi 11). Al trentanovesimo posto il Città di Cerveteri (minuti di utilizzo 96 del giocane Daniele Giallanza). Al quarantesimo posto il Riano Calcio (minuti di utilizzo 90 per Lorenzo Conforti). Al quarantunesimo posto l’Anitrella (72 minuti di utilizzo di Alessandro Vona). Al quarantaduesimo posto la Novauto Pro Roma calcio (63 i minuti dell’utilizzo del Giovane Rolando Marco Matrodonato), quarantatreesimo posto per l’S.S. Passo Corese (58 minuti del giovane Matteo Soldati).

Al quarantaquattresimo posto il Ferentino calcio (53 minuti di utilizzo dei giovani Alessio Ciocconi 10 e Nicolò Pennacchia 43), quaranticinquesimo posto per l’Atletico Cervaro 2014 (52 minuti di utilizzo del giovane Matteo Petrilli), quarantaseiesimo posto per l’Almas Roma SRL (32 minuti di utilizzo del giovane Thomas Trunfio), quarantasettesimo posto per il Settebagni calcio (10 minuti di utilizzo del giovane Loreenzo Sanluca). Fanailino di coda, poutroppo, una formazione viterbese: la Nuova Pescia Romana (4 minuti di utilizzo del giovane Federico Alberti).

Didascalia fotografia: lo staff tecnico del settore giovanile Etruria calcio che negli ultimi dieci anni ha fatto crescere i giovani che hanno consentito alla Vigor Acquapendente di vincere il premio Promozione.