Experience Tuscia Trek and Walk. Cammino da Ferento sotto la Luna piena

TREKKING AL CHIARO DI LUNA

MOON, TREK AND FOOD

VISITA AL TEATRO ROMANO DI FERENTO

Appuntamento il 3 Luglio per un evento straordinario di trekking:

NewTuscia – VITERBO – Evento organizzato da: Experience Tuscia Trek & Walk, La Madia del Cardinale, Midas Art & Craft.

Quando non c’erano i lampioni e l’unica luce notturna era quella della Luna, un astro che ha illuminato un mondo passato che forse non ci appartiene più. Ma per noi quel mondo esiste ancora ed è pronto a restituire le proprie storie, piccole storie non scritte perché sono le storie degli sconfitti, a partire da una vecchia strada dove gli abitanti del posto più di 800 anni fa trovarono la salvezza da un nemico prepotente ed implacabile.

Tremarono in quella notte di terrore, dando per certa la loro imminente fine, le donne che piansero tutte le lacrime possibili mentre correvano con i propri figli stretti nel grembo, senza i propri uomini restati indietro a farsi ammazzare per permettere loro di mettersi in salvo.

Pregarono, nel silenzio della notte, quelle stesse donne senza aprire bocca per non farsi sorprendere e con i cuori ad un passo dall’esplodere. Forse in quel tragico evento le loro preghiere furono ascoltate proprio dalla Luna che mossa a compassione diede loro, illuminandogli il cammino; la forza di trovare scampo in un posto impervio e pieno di insidie. Quel posto, così tanto inospitale ora è un paese pieno di vita, che prese il nome dall’unico rifugio possibile; Grotte, divenuto poi di Santo Stefano a ricordo delle proprie origini.

Oggi non rimane molto che ricordi quegli sventurati, se si fa eccezione della Luna e della strada che rese percorribile. Proprio la stessa Luna che ci illuminerà la notte del 3 luglio, proprio la stessa strada di salvezza che percorsero i nostri antichi progenitori.

INFORMAZIONI :

Partenza alle 19.30 dalla stazione di Grotte di Santo Stefano

Percorso ad anello di 12km

Difficoltà E escursionistico, dislivello 200 mt con guado

Obbligatori scarponcini da trekking, pantaloni lunghi e lampada frontale

Bastoncini consigliati e almeno un litro d’acqua a persona.

Arrivo a Ferento prima del tramonto, visita del sito archeologico e racconti di vita al tempo dei romani, cena con il nostro street food: pasta fredda, panino con salsiccia e acqua.

Ritorno a Grotte sotto la Luna piena.

Costo complessivo euro 15.00

Riferimenti per prenotazioni

Evento su fb:

https://www.facebook.com/events/ical/upcoming/?uid=100006359882761&key=VK5igtInNKXeuBYG