Blera, la Casetta dell’acqua è in funzione

NewTuscia – BLERA – Si informa che da oggi la Casetta dell’acqua su Viale Etruria è in funzione regolarmente. Per due settimane l’acqua naturale sarà erogata gratis mentre quella gassata costa 5 centesimi di euro al litro. Alla scadenza delle due settimane anche l’acqua naturale sarà erogata ad un costo di 5 centesimi di euro al litro.

Si ricorda di mantenere sempre la distanza di almeno un metro evitando assembramenti. Si raccomanda l’utilizzo della Casetta dell’acqua in maniera corretta, nel pieno rispetto delle misure igieniche per garantire a tutti di potervi accedere in sicurezza.

Comune di Blera