Il vicesindaco Benni: «Il consigliere Lucherini darà un’ulteriore spinta all’azione di governo dell’amministrazione»

L’impegno sottoscritto riguarda: rinnovo concessioni demaniali alle attività turistico ricettive fino al 2033 come disposto dal governo nell’ultimo decreto ripartenza; analisi e immediata esecuzione opere di ripascimento in situazioni urgenti per garantire lo svolgimento delle stagioni turistico-balneari; programmazione e studio per la realizzazione dei parcheggi presso le marine di Montalto di Castro e Pescia Romana; rivisitazione del contratto R.S.U. con particolare attenzione alla sorveglianza e al contrasto dei trasgressori, la raccolta domiciliare differenziata e la gestione della frazione organica, in particolar modo per quanto riguarda il compostaggio.

Posizionamento della raccolta lungo le arterie stradali; dare seguito ai lavori di ristrutturazione dei plessi scolastici di Montalto di Castro e Pescia Romana per il miglioramento energetico; ultimazione lavori Lungomare Harmine; riqualificazione centro storico di Montalto di Castro; programmazione della riqualificazione del Viale dei Pini di Pescia Romana, con la presa in possesso dalla Provincia e successivo progetto di sistemazione definitiva (abbattimento pini con sostituzione di nuovo verde non invasivo, predisposizione marciapiede con nuova illuminazione, pedonale e ciclabile); progettazione e realizzazione impianto sportivo a Pescia Romana possibilmente con manto in erba sintetica (campo Maremmino); progettazione e ristrutturazione impianto sportivo Martelli; ristrutturazione immobile Maratonda a Montalto di Castro; inizio opere progetto “Ponte Madonna della Cava” a Montalto di Castro; riqualificazione dell’area sosta nei pressi della stazione ferroviaria a Montalto di Castro; miglioramento segnaletica stradale verticale e orizzontale dell’intero territorio comunale; analisi dettagliata per risoluzione sistema idrico nell’intero territorio comunale per l’eliminazione dei problemi di carenza idrica; ultimazione lavori cavalcavia ferrovia Strada delle Murelle.

«Sono certo – conclude il vicesindaco Luca Benni – che il consigliere Lucherini darà un’ulteriore spinta all’azione di governo dell’amministrazione fino al termine della legislatura».