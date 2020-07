NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Riceviamo e pubblichiamo.

Trionfale fine mese di Giugno per la Polisportiva Vigor Acquapendente del patron Fabrizio Galli. Il Comitato Lnd Lazio premia infatti la linea giovani voluta fortemente dal Direttore Sportivo Giuseppe Olimpieri e da quello generale Stefano Alberelli e realizzata dal Tecnico Davide De Paolis. I ragazzi del Presidente Antonio Natalini, si aggiudicano infatti il premio di € 5.000.assegnato dal Comitato Laziale in quanto trionfatrice nella speciale classifica valorizzazione Giovani Crl. Nel sancire il successo all’interno del Comunicato Ufficiale N° 355, il Comitato premia tra le 48 squadre in lizza anche il Colleferro (secondo arrivato con € 3.000) ed il Terracina calcio (terzo arrivato con € 2.000). Nello specifico, la Vigor ha utilizzato per ben 3.041 minuti i cinque Categoria 2002 presenti in rosa. 1.433 per Alessandro Chiavarino (47.1% sul totale), 1301 per Alessio Bedini (42.7 % sul totale), 180 per Giacomo Scatena (5.9% sul totale), 126 per Gabriele Giunta (3.7% sul totale) ed, infine, 1 per Emanuele Ambrosini (0.02 % sul totale).