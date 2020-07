Monterosi Fc 2020-2021: confermato in blocco lo staff tecnico

NewTuscia – MONTEROSI – Domani 1 luglio 2020 ripartirà ufficialmente la nuova stagione del Monterosi Fc.

In attesa di capire quale sarà la categoria alla quale sarà chiamato a disputare il club del presidente Luciano Capponi ha rinnovato la fiducia a tutto lo staff tecnico a cominciare da mister David D’Antoni e da tutti i suoi collaboratori. Saranno in biancorosso anche il vice e match analyst Stefano Maestà, l’allenatore dei portieri Fabio Morelli ed il preparatore atletico Marco Antinori.

Un segno di continuità che ha voluto tracciare lo stesso numero uno del Monterosi: “Navighiamo a vista per quanto riguarda la categoria ed il mercato – afferma Luciano Capponi – E’ giusto però che si riparta da chi fino a quel maledetto 1 marzo era lì a giocarsi un campionato e soprattutto la possibilità di partecipare alla prossima serie C”.

David D’Antoni è pronto alla sua quarta stagione sulla panchina del Monterosi Fc: “Ringrazio il presidente e tutta la società per avermi riconfermato la fiducia e per la volontà di puntare un altro anno su di me e sui miei collaboratori. Ripartiamo da dove ci siamo fermati, non per volontà nostra purtroppo. Al momento è una fase un po’ di stallo sul mercato ma siamo al lavoro per allestire una squadra competitiva”.

