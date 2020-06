La potenza di fuoco di Cesare Gradi di nuovo alla corte di Paolo Tofoli

NewTuscia – TUSCANIA – Dopo la conferma di De Paola, arriva da Sabaudia un altro posto quattro: Cesare Gradi, classe 1988 per 195 cm di altezza, autore, tra l’altro, la passata stagione di 26 punti al PalaMalè anche se da opposto, andrà a rafforzare il reparto schiacciatori del Tuscania Volley versione 2020/2021.

Dopo aver giocato a più riprese nella massima serie, il forte martello romano, cresciuto però in Umbria, ha a lungo militato in A2 ed è una vecchia conoscenza di coach Paolo Tofoli avendolo già allenato a Siena.

Finora hai incontrato più volte il Tuscania come avversario. Cosa ti ha spinto ad accettare la proposta della società viterbese?

“Ho incontrato più volte Tuscania ma la conoscevo già prima che facesse il salto in A2. Negli anni trascorsi in serie A ha sicuramente mostrato di essere una società in crescita, con la voglia di non accontentarsi mai e ben organizzata. Sono molto felice che abbia pensato a me come suo prossimo giocatore; ho accettato molto volentieri perché nelle ultime stagioni ha avuto grandi obiettivi che voglio raggiungere con i miei futuri compagni che per la maggior parte conosco e stimo”.

Quali traguardi ti poni, sia personali che di squadra, per la prossima stagione? Insomma, cosa ti senti poter promettere ai tifosi?

“I miei obiettivi sono molti, in primis mettermi in gioco da schiacciatore e non più da opposto, migliorarmi ogni giorno di più e dare tutto il mio contributo per vincere. Conosco molti dei futuri compagni di squadra e con loro sono sicuro che daremo battaglia fino all’ultimo pallone. Spero che i nostri tifosi possano tornare numerosi a sostenerci, gioire e soffrire insieme a noi fino alla fine”.

La Maury’s Com Cavi Tuscania ringrazia Federico Rossatti per la professionalità dimostrata nella passata stagione augurandogli le

migliori fortune nella sua nuova esperienza estera.

CARRIERA

2020/2021 A3 Maury’s Com Cavi Tuscania

2019/2020 A3 Gestioni&Soluzioni Sabaudia

2018/2019 A2 Elios Messaggerie Catania

2017/2018 A2 Materdominivolley.It Castellana Grotte dal 25/11/2017

2017/2018 A2 Emma Villas Siena fino al 23/11/2017

2016/2017 A2 Emma Villas Siena

2015/2016 B1 Caffé Aiello Corigliano (CS)

2015/2016 B1 Volley Ball Aversa (CE)

2014/2015 B1 Caloni Agnelli Metalli Bergamo

2013/2014 A2 Globo Banca Popolare Del Frusinate Sora

2012/2013 A1 Altotevere San Giustino

2011/2012 B1 Biella Volley

2010/2011 B1 Pallavolo Chieti

2009/2010 B1 Volley Brolo (ME)

2008/2009 B1 Pallavolo Spoleto

2007/2008 B1 A.S. Trasimeno Volley

2006/2007 A1 RPA-LuigiBacchi.it Perugia

2006/2007 B2 Perugia Volley

2005/2006 A1 RPA Caffé Maxim Perugia

2005/2006 Giov. Perugia Volley

PALMARES

2017 Coppa Italia A2

Tuscania Volley

Foto: Luca Laici