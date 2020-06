Inglese gratuito per bambini all’Happiness Cafe

NewTuscia – VITERBO – Il Covid ha piegato tutti, ma l’arte e la cultura non si fermano all’Happiness Cafe, in Via Saffi, il bar che da qualche tempo sta promuovendo attivamente e a costo zero il bello.

È tempo di ripartire in sicurezza. Via Saffi è una delle vie più affascinanti di Viterbo, un salotto tranquillo di fronte Palazzo Poscia in cui poter dialogare in relax. A partire da domani, mercoledì 1 luglio, e a seguire ogni mercoledì alle ore 16.00 si svolgeranno degli incontri di inglese per bambini dai 3 ai 10 anni, curato dalla professoressa e madrelingua Peta Lowry.

Gli incontri prevedono lezioni interattive, giochi e tutte le varie forme di un apprendimento leggero in lingua inglese, utili per potenziare l’uso della lingua sin dalle basi. È gratuito e in totale sicurezza, in quanto all’aperto. Basta solo provare. Vi aspettiamo domani alle ore 16.00.

Happiness Cafe