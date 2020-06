È virtuale la 34a edizione della Milano-Taranto

La maratona per moto d’epoca non si ferma: l’evento quest’anno si sposta su Facebook ed è aperto a tutti

NewTuscia – SAN MARTINO IN COLLE – Riceviamo e pubblichiamo. Le località toccate quest’anno dalla Milano-Taranto sono ben 202, il numero di iscritti illimitato. Invariati restano l’entusiasmo e la passione, l’amore per le bellezze d’Italia e per i motori, la voglia di viaggiare e di divertirsi. L’edizione 2020 della storica maratona si sposta su Facebook, ma senza perdere il legame col territorio e il gusto di scoprire, o di far scoprire, posti nuovi. Allo stesso tempo partecipare è possibile davvero per tutti e semplice come mai prima d’ora.

Dalla mezzanotte del 4 luglio fino a domenica 12 luglio 2020, chi vorrà partecipare alla Milano-Taranto dovrà raggiungere una o più delle località previste – ovviamente rispettando le norme di restrizione in vigore nella propria Regione – e far avere all’organizzazione una foto, un video o un selfie. Fondamentale è indicare dove la foto è stata scattata e chi indosserà una delle t-shirt delle precedenti edizioni avrà più chance di essere inserito nella clip finale che verrà realizzata per celebrare l’evento.

Le località interessate si trovano all’interno di un percorso che parte come sempre da Milano e che arriva a Taranto toccando quasi tutti i luoghi che hanno ospitato la manifestazione negli scorsi 33 anni: un “serpentone” che lega simbolicamente Nord e Sud, Est e Ovest e ovviamente il Centro Italia. È impossibile tuttavia anche solo provare a percorrere l’intero itinerario perché è lungo più di 7.000 chilometri.

Le foto o i video con i quali si intende partecipare andranno pubblicati nella tab “discussione” dell’evento social raggiungibile a questo link https://www.facebook.com/events/1124535561254810/

Un’iniziativa che simboleggia la voglia di ripartire insieme e che è pensata anche con l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle città e dei territori d’Italia e di valorizzarne le bellezze.

Lo staff della Mita è al lavoro quindi anche quest’anno per far sì che il coinvolgimento sia più importante che mai e che quindi questa 34a Milano-Taranto possa passare alla storia – insieme a tutti i suoi partecipanti – come l’edizione virtuale della rievocazione della storica maratona motociclistica.

Per quest’anno mancheranno gli abbracci e la convivialità, ma c’è da scommettere che la creatività e lo spirito di iniziativa dei “Tarantini” permetteranno di recuperare, seppure solo virtualmente, ciò che al momento non può essere fatto di persona.

Nel frattempo si pensa già al 2021, a quando si potrà finalmente tornare a viaggiare insieme come la grande famiglia della Mita è abituata a fare da ben 34 anni.

L’entusiasmo e la passione che hanno scaldato i cuori e i motori così a lungo non si fermano di certo e anzi l’affetto e la voglia di tornare in sella e di ricomporre l’allegra e rumorosa carovana della Milano-Taranto si sono fatti sentire quest’anno più intensi che mai.

Per consultare l’elenco delle località ammesse, per pubblicare foto e video, per seguire l’evento e per novità e aggiornamenti è possibile seguire la fanpage “Milano Taranto” https://www.facebook.com/MilanoTaranto/