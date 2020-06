PD: Bonafoni (lista Zingaretti), elezione D’Elia ottima notizia per campo democratico

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “L’elezione questa mattina di Cecilia D’Elia a portavoce nazionale delle Democratiche è un’ottima notizia non solo per il PD, ma per tutto il campo democratico del nostro Paese. Cecilia saprà portare la sua forza, la sua autonomia, il suo sguardo femminista al servizio di una Conferenza aperta alle donne di tutto il campo democratico e, ancor di più, alle donne della società.

La sua guida ha a che fare col destino politico del centrosinistra italiano, che dovrà sapersi rinnovare davvero con un nuovo patto che segni finalmente l’uguaglianza nelle differenze tra donne e uomini. A Cecilia D’Elia, amica e sorella di mille battaglie politiche del passato e del futuro, l’augurio di buon lavoro e la promessa che non sarà mai sola”.

Lo dichiara in una nota Marta Bonafoni, Capogruppo della Lista Civica Zingaretti alla Regione Lazio.