“Non dobbiamo contribuire a far circolare notizie infondate e prive di un riscontro ufficiale”

NewTuscia – VALLERANO – Riceviamo e pubblichiamo. In questi ultimi giorni, a fronte di un caso di positività accertato nel comune di Vignanello, si è creato un clima ingiustificato di apprensione per una eventuale propagazione del virus anche nella nostra comunità.

L’Amministrazione comunale è in constante contatto con la Asl di Viterbo la quale, tramite il Team operativo coronavirus, ha effettuato una approfondita indagine epidemiologica e attivato tutte le azioni necessarie di protezione e di prevenzione.

Al momento non sussistono elementi che possano motivare atteggiamenti non giustificabili, e condannabili, nei confronti di singoli nostri compaesani e di alcune attività commerciali.

Così come è stato per tutta l’emergenza COVID, dobbiamo proseguire a tenere un comportamento maturo e rispettoso della dignità e della privacy delle persone. Mentre non dobbiamo contribuire a far circolare notizie del tutto infondate e assolutamente prive di un riscontro ufficiale.

Per tutelare la nostra salute è sufficiente proseguire a rispettare le norme comportamentali di distanziamento sociale che tutti noi siamo invitati a seguire. Ogni altra forma di attenzione ossessiva rivolta a nostri compaesani, qualifica negativamente chi se ne rende “protagonista”.

L’Amministrazione, da parte sua, proseguirà ad informare la cittadinanza, laddove ce ne fosse bisogno.

Il sindaco di Vallerano

Adelio Gregori